Суд отказался признать эмодзи в виде клоуна оскорблением

Интересный судебный прецедент произошел в Красноярском крае. Две соседки по дачному кооперативу поругались в садовом чате, одна назвала другую "хабалкой" и отправила ей эмодзи в виде клоуна.

Соседка сочла это оскорблением и пошла в суд. Суд первой инстанции согласился, что такой смайл является оскорблением и постановил обидчице выплатить потерпевшей штраф в 5 тыс. руб.

Однако ответчица с решением суда не согласилась, пошла в апелляционную инстанцию, и та отменила постановление нижестоящего суда, решив, что в клоуне и "хабалке" оскорбления нет.

"Материалы дела не содержат доказательств наличия неприличной формы выраженного фигуранткой высказывания и не свидетельствуют об оскорблении потерпевшей. Производство по делу прекратить в связи с недоказанностью обстоятельств, на основании которых было вынесено постановление", - говорится в заключении суда, текст приводит Telegram-канал "112".