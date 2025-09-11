Российская армия взяла под контроль Сосновку в Днепропетровской области

Российские военные освободили село Сосновка в Днепропетровской области, сообщило сегодня Минобороны РФ. Это сделали подразделения группировки войск "Восток" "в результате активных наступательных действий". Сосновка стала десятым населенным пунктом, взятым под контроль в Днепропетровской области.

Военкор Александр Коц пишет, что далее необходимо брать Великомихайловку, расположенную немного севернее, - крупное село с населением около 2 тысяч человек, расположенное на важном перекрестке. Это нарушит логистику противника в приграничье.

Как пишет "Военное обозрение", освобождение Сосновки позволило нашим войскам перерезать автомобильную дорогу Великомихайловка - Новониколаевка, которая в последнее время выполняла у противника функцию фактически рокадной, то есть идущей параллельно линии фронта.

От Сосновки до важнейшей для ВСУ автодороги Днепропетровск - Покровское - Гуляйполе остается около 15 км, на этом расстоянии очень мало сел.