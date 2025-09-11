Лукашенко готов обменять политзаключенных на снятие американских санкций

Белоруссия может заключить с США "сделку", обменяв политзаключенных на частичное снятие санкций. Такой вывод можно сделать из слов президента страны Александра Лукашенко, который встретился с представителем президента США Джо Коулом в Минске.

Коул заявил, что "Вашингтон хочет нормализовать отношения с Минском и готов к дальнейшему смягчению санкций". Он также сообщил, что США снимают санкции с белорусского авиаперевозчика "Белавиа" и хотят восстановить работу американского посольства в Минске.

Лукашенко же высказался по перспективам освобождения политзаключенных:

"Слушая недавно Трампа, я так понял, с вашей подачи, скорее всего, его очень волнуют вопросы, как он сказал, заложников или как там… Политзаключенных и еще чего-то <…> Я готов обсудить эту тему. И, если Дональд настаивает на том, что он готов забрать к себе этих всех освобожденных, господь с вами, давайте попробуем выработать глобальную сделку".

Между тем, белорусское издание "Зеркало" (заблокировано в РФ) сообщило со ссылкой на президента Литвы Гитанаса Науседу, что в Белоруссии были освобождены 52 заключенных, в том числе шестеро граждан Литвы, сегодня они пересекли литовскую границу.