Общественники предложили ввести ограничения на продажу алкоголя на время СВО

Общественная организация "Отцы рядом" обратилась к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с предложением ввести временный запрет на продажу алкоголя в магазинах и точках общепита, в том числе в ресторанах и барах, на период проведения СВО. Об этом сообщает Life.ru.

По словам председателя движения Ивана Курбакова, эта мера необходима для поддержания боевого духа нации, консолидации общества, укрепления дисциплины и здоровья граждан.

Общественник напомнил, что в разные периоды войн, кризисов вводились ограничения на продажу алкогольной продукции.

Ранее сообщалось, что большинство российских регионов ужесточили требования по продаже алкоголя, воспользовавшись правом закона о борьбе с "наливайками". Многие из них при этом намерены усиливать ограничения. В основном действующие ограничения сокращают время продажи в магазинах и торговых точках.