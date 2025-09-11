США сняли санкции с авиакомпании "Белавиа"

США снимают санкции с белорусской авиакомпании "Белавиа", об этом сообщил представитель американского президента Джон Коул на встрече с главой республики Александром Лукашенко.

"Хочу совершенно официально сейчас здесь заявить, что мы сняли санкции с "Белавиа". Это официально. У меня была встреча с президентом [Дональдом] Трампом, в которой участвовали еще несколько десятков человек. Это решение было принято президентом, который сказал: "Сделайте это немедленно в отношении "Белавиа". Сейчас это решение, которое уже утверждено, принято всеми соответствующими министерствами и ведомствам, которые вовлечены в эту работу", - сообщил Коул.

Также белорусские СМИ сообщили, что Коул передал Лукашенко личное письмо от Трампа.

В нем говорится: "Уважаемый господин Лукашенко, Мелания (жена американского президента – прим. ред.) присоединяется ко мне в передаче наилучших пожеланий по случаю Вашего дня рождения. Мы особенно рады отметить выдающийся успех белорусской теннисистки Арины Соболенко на турнире US Open в Нью-Йорке. Её победа стала гордостью её соотечественников, и мы знаем, что Вы должны гордиться её достижениями. С надеждой на грядущий год, мы молимся о Вашем здоровье и благополучии, а также о дальнейшем прогрессе в достижении наших общих целей от имени народов Соединённых Штатов и Беларуси".