"Россети Урал" и администрация Екатеринбурга усиливают работу по развитию системы уличного освещения

В Екатеринбурге состоялось подписание трехстороннего соглашения о взаимодействии при реализации комплексного подхода к развитию системы освещения в рамках светового мастер-плана столицы Урала. Подписи на документе поставили глава Екатеринбурга Алексей Орлов, генеральный директор "Россети Урал" Дмитрий Воденников и председатель некоммерческой организации "Ассоциация наружного освещения" Сергей Курпяков.

Подписание соглашения состоялось в рамках деловой программы IV Международного конкурса профессионального мастерства электромонтеров городского освещения.

Договоренности сторон предусматривают совместную реализацию комплексного подхода к развитию световой инфраструктуры города. Основные направления сотрудничества включают разработку и внедрение современных энергоэффективных технологий, снижение нагрузки на существующие сети электроснабжения, а также организацию совместных мероприятий для обмена опытом и выработки оптимальных решений по вопросам развития уличного освещения.

Представители "Россети Урал" также приняли участие в пленарной сессии "Разработка световых мастер-планов: перспективное направление развития городской среды и инфраструктуры". В ходе выступления эксперты подчеркнули, что современная система городского освещения стала важным инструментом формирования комфортной городской среды, так как непосредственно влияет на безопасность городского пространства, туристическую привлекательность, развитие малого и среднего бизнеса, а также качество жизни населения.

Участники пленарной сессии сделали акцент на том, что ключевым фактором успеха служит синхронизация решений по всем видам освещения: функциональному, ландшафтному, архитектурному, которые должны соответствовать стратегическим целям развития городов и муниципалитетов. Внедрение такого комплексного подхода возможно через формирование отраслевой экосистемы, которая объединит всех участников процесса вокруг территориальных сетевых организаций.

Специалисты электросетевой компании представили успешный опыт по строительству сетей наружного освещения в столице Урала. Напомним, за последние четыре года энергетики ввели в эксплуатацию более пяти тысяч светильников в микрорайонах Мичуринский, Широкая речка, пригородных посёлках Исток, Шувакиш, Горный Щит и других. За 2025 год в Екатеринбурге планируется установить еще более тысячи светильников для обеспечения нормативной освещенности улично-дорожной сети в разных микрорайонах города.

Также представители "Россети Урал" выступили с докладом в рамках рабочей сессии "Совершенствование процессов эксплуатации распределительных сетей освещения и электрических сетей – автоматизация, надежность, инновация".