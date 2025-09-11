Тело подростка в производственном цеху Прикамья нашли его одногруппники

Прокуратура Пермского края организовала проверку по установлению причин и условий, способствовавших гибели несовершеннолетнего в Карагайском муниципальном районе, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевой прокуратуры.

Установлено, что студент колледжа проходил практику у индивидуального предпринимателя и выполнял работы по уборке производственного цеха.

Вечером 10 сентября 2025 г. подросток был обнаружен одногруппниками и извлечен из помещения секции стационарного работающего бетоносмешивающего станка.

Прибывшие на место происшествия сотрудники скорой медицинской помощи констатировали смерть несовершеннолетнего, которая наступила в результате различных травм.

В настоящее время надзорным органом проводится проверка по установлению причин и условий, способствовавших гибели несовершеннолетнего, а также исполнению требований законодательства в области охраны труда. При наличии оснований по итогам проверочных мероприятий будет принят весь комплекс мер прокурорского реагирования.

Кроме этого, прокуратурой взят на контроль ход расследования уголовного дела.