В Кемерово вынесен приговор экс-директору КЭТК по делу о "взбесившемся" трамвае

Гендиректора "Кемеровской электротранспортной компании" приговорили к двум с половиной годам колонии и штрафу в 300 тыс. руб. по делу о столкновении трамваев в Кемерово в 2024 году. Тогда один человек погиб, еще 194 пострадали, шестеро получили тяжкий вред для здоровья.

Всего в деле три фигуранта: водитель трамвая, мастер депо и гендиректор транспортной компании. Дела водителя и мастера пока находятся на рассмотрении.

Бывшего директора КЭТК суд признал виновным в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, что повлекло по неосторожности смерть человека и причинение тяжкого вреда здоровью пассажиров (п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ).

"С декабря 2021 по июнь 2024 года фигурант, достоверно зная о требованиях безопасности при перевозках пассажиров, не обеспечил компанию необходимыми материалами и оборудованием для ремонта трамваев, а также не организовал систему технического обслуживания и контроля транспорта перед выходом на линии. Вследствие допущенных осужденным системных нарушений 6 июня 2024 года ввиду отсутствия должного контроля мастер депо разрешил выпуск на маршрут № 10 трамвая с неисправными тормозами, указав недостоверные данные в путевом листе. Водитель, не подозревая о поломке, во время движения обнаружила сбой, однако вместо экстренной остановки попыталась устранить неполадки самостоятельно, что привело к неконтролируемому набору скорости и столкновению с другим трамваем на Логовом шоссе", - говорится в сообщении СКР.

Сообщается, что подсудимый сотрудничал со следствием.

Между тем, износ трамвайного парка в столице Кузбасса составляет до 90%, сообщил в прошлом году мэр города Дмитрий Анисимов. "Они [трамваи] устаревшие, их возраст составляет до 40 лет. Источник финансирования определяется, есть федеральные программы в которые мы заявляемся. Понимание источников финансирования будет ближе к 2025 году, сначала надо обновить инфраструктуру", – заявил мэр. В июне стало известно, что Москва выделила регионам на обновление городского электротранспорта 4,8 млрд руб., но Кузбасса среди получателей транша не было.