В России завтра стартует Единый день голосования – он продлится три дня

В пятницу, 12 сентября, в России начинается так называемый Единый день голосования. Несмотря на название, в части регионов голосование продлится три дня – с 12 по 14 сентября. Где-то голосовать будут все выходные и только в единичных случаях субъекты "по старинке" голосуют только один воскресный день – 14 сентября.

В Центральной избирательной комиссии России сегодня выступила с отчетом ее председатель Элла Памфилова, а затем состоялась церемония разделения ключей дистанционного электронного голосования – оно в этом сезоне тоже пользуется популярностью (по крайней мере, об этом говорят в ЦИК и в Минцрифры).

Всего в стране будет создано более 49,5 тыс. участков для голосования. Более 6,5 тыс резервных помещений для голосования предусмотрены на территории восьми регионов, особо подверженных атакам беспилотников.

На Камчатке и в Курской области в соответствии с решением ЦИК проголосовать на выборах в ЕДГ-2025 можно будет вне помещения (явление, получившее в прессе название "голосование на пеньках").

Голосование подозреваемых и обвиняемых в СИЗО в ЕДГ-2025 пройдет 12 сентября, для этого образовано 77 специальных участков. В восьми СИЗО Москвы впервые будет применяться электронное голосование с использованием переносных терминалов.

Голосование на экстерриториальных участках в единый день голосования будет проводиться в три дня, 12-14 сентября. На территории новых регионов образовано 68 экстерриториальных избирательных участков.

В единый день голосования 12-14 сентября 2025 года запланировано около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня в 81 регионе России, в том числе не менее 20 кампаний по прямым выборам высших должностных лиц (губернаторов или глав регионов).

В Минцифры сообщили, что 1,7 млн россиян на Госуслугах подали заявление на дистанционное голосование. Выбрать такой формат можно было в 24 регионах. Больше всего заявлений на дистанционное голосование поступило из Свердловской и Ростовской областей, а также из Чувашии.