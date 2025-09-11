11 Сентября 2025
Общество В России
Фото: Накануне.RU

Фигуранты дела "Крокуса" не смогут выплатить деньги по искам потерпевших

Фигуранты уголовного дела о теракте в концертном зале "Крокус сити холл" не смогут выплатить деньги по гражданским искам потерпевших. Об этом сообщил РИА Новости один из участников процесса.

"У них нет таких средств и имущества, которое покрывало бы заявленные иски", - сказал он. Кроме того, четверо из них из бедных семей.

К фигурантам заявлены иски о компенсации морального и материального вреда на общую сумму 68 миллионов рублей.

Ранее суд вызвал всех потерпевших (около 2 тыс. человек) для добровольной дачи показаний. Большая часть потерпевших отказалась, посчитав достаточными показания, которые они дали на стадии следствия. Была опрошена группа - примерно 10 человек. В будущем потерпевших также будут опрашивать группами. Некоторые участники процесса после заседания сообщили, что рассказы потерпевших было "страшно слушать".

Второй западный окружной военный суд в начале августа в выездном формате в здании Мосгорсуда начал рассматривать уголовное дело о теракте в "Крокусе" по существу. Вскоре процесс был закрыт от публики по ходатайству прокурора, сославшегося на необходимость обеспечить безопасность участников процесса.

Теги: крокус, теракт, иски


