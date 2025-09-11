СМИ: Европейская "партия войны" использует инцидент с дронами в Польше в своих целях

Европейская "партия войны" пытается использовать инцидент с беспилотниками, залетевшими в Польшу, в своих интересах с целью продолжения военного конфликта. Об этом пишет украинское издание "Страна".

Отмечается, что дроны залетали в Польшу во время поражения военных объектов на Украине и ранее. Например, генштаб польской армии сообщал об этом 3 сентября. Но никогда это не приводило к такой резкой реакции. Европейские политики, если и комментировали это, то говорилось, что страны НАТО не были целью атаки. Что изменилось?

В Польше разворачивается противостояние между премьером Дональдом Туском и президентом Каролем Навроцким. Последний настроен скептически в отношении Украины и ее принятия в ЕС и НАТО и в целом настроен против правительства Туска, который в большей степени ориентируется на Брюссель. Навроцкий и Туск одинаково считают Россию угрозой Польше и Европе, но по внутренним вопросам сильно расходятся.

Вторая вероятная причина - атака европейской "партии войны", которая пытается сорвать договоренности, достигнутые на Аляске, на встрече президентов России и США 15 августа, и вернуть Дональда Трампа на тропу конфронтации с Россией, считает издание.

МИД России назвал заявления Польши инсинуациями, направленными на эскалацию конфликта.

Агентство Reuters со ссылкой на источники пишет, что в НАТО не считают инцидент нападением на Альянс.