Михаил Погосян покинет пост председателя совета директоров УЗГА - СМИ

Следом за генеральным директором у Уральского завода гражданской авиации (УЗГА) сменился и председатель совета директоров.

Михаил Погосян, о назначении главой СД предприятия стало известно только в январе 2025 года, покидает этот пост, при этом он останется в совете директоров, пишут "Ведомости" со ссылкой на осведомленные источники. Председателем СД станет гендиректор холдинга "Технодинамика" Игорь Насенков. "Технодинамика" владеет более чем 50% акций УЗГА.

Погосян в нулевых возглавлял Объединенную авиастроительную корпорацию (ОАК, входит в Ростех), сейчас является ректором Московского авиационного института.

УЗГА наряду с ОАК является одним из предприятий, которые должны обеспечить обновление российского авиационного парка. Завод разрабатывает с переменным успехом самолет для малой авиации "Байкал". Предполагается, что он сможет заменить послевоенную, морально устаревшую машину Ан-2. Пока речь не идет даже о сертификации "Байкала".