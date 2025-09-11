Бастрыкин потребовал доложить о мигранте, напавшем на пенсионера в Кольцово

До главы СК России Александра Бастрыкина дошла информация об избиении мигрантом пожилого мужчины из Екатеринбурга. Инцидент произошел накануне на автомобильной парковке в мкр. Кольцово. Председатель СКР затребовал доклад по уголовному делу о противоправных действиях иностранца.

"В СУ СК России по Свердловской области возбуждено уголовное дело. Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин затребовал у руководителя СУ СК России по Свердловской области Богдана Францишко доклад об установленных в ходе первоначальных следственных действий обстоятельствах, а по завершении расследования – о его результатах", - сообщает пресс-служба ведомства.

Напомним, что нападение произошло 8 сентября на выезде из паркинга на Ракетной, 20. По данным Telegram-канала "Злой Екатеринбург", пенсионер выезжал с паркинга, когда путь ему преградили мигранты. Водитель посигналил и попросил освободить дорогу, на что иностранцы грубо его послали, а когда пожилой мужчина оказался вне автомобиля, напали на него, повалили на землю и один из них стал его избивать.

Отмечается, что нападавший может заниматься серьезным спортом. Избиение сопровождалось матом и угрозами, после чего послышался женский крик: "Вы что делаете?" Затем мигранты уходят и видео обрывается. Что стало причиной конфликта - неизвестно.