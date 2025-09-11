"Гражданам всегда будет мало": депутат Госдумы Журова высказалась о пенсиях россиян

Спортсменкам-депутатам не дает покоя тема пенсий россиян. После продолжительного обсуждения высказываний по этому вопросу Ирины Родниной свою точку зрения обозначила и олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, представительница "Единой России" Светлана Журова.

Она прокомментировала саркастическое высказывание телеведущего Дмитрия Нагиева по поводу пенсии, которую ему начислит государство. В эфире YouTube-шоу Circle Property Dubai Нагиев отвечает на вопрос о том, на какие доходы будет жить через двадцать лет: "Стоп, стоп! Я — патриот. У меня пенсия. Я посчитал, там косарей 20 будет. Рублей".

"Сложно сказать, что он [Нагиев] имел в виду. Ему нужно просто сесть посчитать, сколько у него выходит. Есть определенные надбавки, в совокупности получится какая-то сумма. Конечно, пенсии у нас в стране разные. Есть те, на которые тяжело прожить, а есть и очень достойные", - цитирует Журову портал Sport24.

"В этом вопросе гражданам всегда будет мало. Каждый пенсионер хочет получать по 100 тысяч. Государство не может это обеспечить, потому что на такое бюджета не хватит. Это компенсируется другими льготами. К примеру, мы много говорим о повышении цен на ЖКХ, но они в разы ниже, чем где-либо за границей. Все же относительно", - добавила депутат.

Она также считает, что Нагиев "сейчас хорошо зарабатывает и платит налоги, будет востребован очень долго, поэтому вряд ли ему когда-то придется жить на свою пенсию". Интересно, что коллега Журовой Роднина тоже не хочет жить на одну пенсию.

Журова избирается в Госдуму с 2013 года. В парламент последнего созыва ее избрали жители Ленинградской области – Всеволожский одномандатный округ. По данным Росстата на 1 апреля 2025 года, средняя пенсия в Ленинградской области составляла 24 401 руб.