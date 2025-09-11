В США убит соратник Трампа Чарли Кирк

В США застрелен соратник действующего руководителя страны Дональда Трампа Чарли Кирк.

Покушение произошло в Университете долины Юта. Кирк выступал на массовом мероприятии. Когда он отвечал на вопрос о трансгендерах*, устраивающих стрельбу в школах, в него стали стрелять. Пуля попала в шею. Вскоре Кирк умер.

Трамп выразил соболезнования в связи со смертью политика. По его словам, никто не понимал и не сопереживал молодежи в Соединенных Штатах Америки лучше, чем Чарли Кирк.

Кирк — основатель консервативной организации Turning Point USA, ведущий подкаста с миллионами подписчиков. Отличался резкой критикой миграционной и расовой политики демократов и неоднократно получал угрозы от радикальных левых в США. Критиковал киевский режим, выступал против предоставления военной помощи Украине и за восстановление дипломатических отношений с Россией.

* Движение ЛГБТ признанно экстремистским в России и запрещено.