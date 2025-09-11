В Екатеринбурге в бывшем КРК "Уралец" открывается Падел-арена РМК

В Екатеринбурге пройдет торжественное открытие обновленного КРК "Уралец" с новым названием и новым видом спорта. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе Русской медной компании.

Торжественное открытие Падел-арены РМК (улица Большакова, 90) состоится в пятницу, 19 сентября. Здесь пройдет V турнир Российского Падел Тура, шоу-матч мировых звезд этого вида спорта и концерт Нилетто.

Этап Российского Падел Тура пройдет на Урале впервые. Матчи турнира будут доступны для зрителей 19-21 сентября. Соревнования проходят под эгидой Федерации падел России при содействии Федерации падел Свердловской области.

"В нашем городе еще в начале года было не так много площадок для игры в падел. Летом в спортивном квартале "Архангел Михаил" открылись летние корты RCC Padel, которые пользуются огромной популярностью. Теперь благодаря открытию крытой арены после завершения теплого сезона екатеринбуржцы смогут совершенствовать навыки игры круглый год", - рассказала президент Федерации падел Свердловской области Дарья Ирха.

19 и 20 сентября в Падел-арене РМК для зрителей пройдут шоу-матчи мировых звезд этого вида спорта – третьей ракетки мира, чемпиона мира Федерико Чинготто, аргентинского чемпиона Панамериканского турнира по паделу Лео Аугсбургера и двукратного чемпиона мира Тито Аллеманди. Подарком для спортсменов и горожан в честь открытия станет концерт Нилетто 19 сентября. Билеты для екатеринбуржцев будут стоить символический 1 рубль.

В дальнейшем в Падел-арене РМК смогут заниматься все желающие. Здесь откроются детские секции по паделу, а также будут проходить соревнования российского и мирового уровня.

Ремонтные работы в здании бывшего КРК "Уралец" начались весной этого года. Ледовая арена теперь станет домом для падела – популярного вида спорта, сочетающего в себе элементы тенниса и сквоша. В Падел-арене РМК разместятся шесть кортов для игры в падел, кафе, кофе-пойнт, магазин со спортивным инвентарем, детская зона и зона ожидания, где можно будет наблюдать за игрой на корте. Для спортсменов оборудуют раздевалки.

Сообщалось, что через несколько лет на месте "Уральца" начнется строительство Дворца единоборств РМК.