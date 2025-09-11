11 Сентября 2025
в россии
Общество В России
Фото: Накануне.RU

Омоложение рождаемости может увеличить бедность семей с детьми

В России омоложение рождаемости не приведет к росту конечных показателей эффективности демографической политики и может увеличить бедность семей с детьми и их зависимость от пособий.

Об этом говорится в статье "Российская рождаемость в XXI веке и перспективы ее повышения" заведующего Международной лабораторией исследований населения и здоровья ВШЭ Евгения Андреева, старшего научного сотрудника лаборатории Елены Чуриловой, преподавателя Института демографии им. А. Г. Вишневского Ольги Родиной и Кирилла Чертенкова.

По их мнению, откладывание деторождения ради образования разумно как с медицинской, так и с экономической точек зрения. Они утверждают, что уровень рождаемости определяется изначальными репродуктивными установками женщин. Более перспективно создавать условия для рождения желаемого количества детей и помогать женщинам совмещать материнство и карьеру, чем пытаться стимулировать ранние роды, сообщают "Ведомости".

Уже несколько месяцев в России не публикуется полных данных о демографии. На это недавно обратил внимание обозреватель Юрий Подоляка, который отмечает, что такого не было никогда. Он подозревает, что данные не очень хорошие, раз их не публикуют.

Теги: рождаемость, демография


