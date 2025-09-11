Назван портрет ипотечного заемщика

В России, как правило, жилищные кредиты берут граждане в возрасте 25–34 лет: 38% в центральных и 45% во всех остальных регионах.

Как выяснили эксперты финансового маркетплейса "Банки.ру", в Москве, Санкт-Петербурге и Московской области молодежь менее активна (10% заявок против 16% в регионах). При этом доля заемщиков 35–44 лет там выше, чем в регионах — 30%. Меньше всего ипотека интересует людей 55–64 лет (3% в столицах и 2% в регионах).

В столичных регионах займы на жилье чаще оформляют молодые люди с детьми — 50%. При этом 42% заемщиков из центральных регионов не имеют детей на момент оформления заявки на получение ипотеки.

Аналитики также отмечают, что спрос на ипотеку со стороны самозанятых и граждан, не имеющих официального трудоустройства, наиболее выражен в регионах, не относящихся к столичным, сообщают "Известия".

Ранее аналитики подсчитали, что практически в каждом втором регионе России (в 41 из 89) семьи со средним доходом не могут позволить себе взять даже льготную семейную ипотеку на квартиру площадью 50 кв. метров. Застройщики, банкиры и чиновники из строительной сферы отмечали, что сейчас льготная ипотека составляет 70-80% всех выданных на жилье кредитов. Коммерческая ипотека по рыночной ставке практически "умерла".