Сети 5G в РФ хотят строить на частотах 3G

В России госкомиссия по радиочастотам, заседание которой пройдет в середине октября, может разрешить тестирование 5G на частотах, которые в настоящее время используются устаревшим сотовым стандартом 3G.

Об этом говорится в материалах комиссии. Как ожидается, по заявке "Вымпелкома" ГКРЧ выделит полосы в диапазонах 1965–1980 МГц и 2155–2170 МГц для проведения научных, исследовательских, опытно-экспериментальных и конструкторских работ в опытной зоне, которую предстоит развернуть в метро Москвы.

По словам экспертов, частоты, на которых планируется тестировать 5G, пригодятся не только в метро, но и для покрытия городов. Как заявил гендиректор TelecomDaily Денис Кусков, диапазон 3G, используемый для 5G, может покрывать места, где мало абонентов, например, небольшие населенные пункты или дороги, а в городах, в агрегации с другими частотами, позволят обеспечить более быстрый и надежный доступ в интернет.

Он напомнил, что появление 5G в России откладывается несколько лет из-за отсутствия частот для его работы. Также сдерживающим фактором развития 5G служит отсутствие отечественного сетевого оборудования. В перспективе это может привести к трудностям с развитием инфраструктуры, так как технологии пятого поколения требуют большего количества антенно-мачтовых сооружений и энерговводов, чем сети LTE, сообщают "Известия".

В России в 2026 году сотовой связью 5G должно быть покрыто пять городов-миллионников из 16, остальные — в 2028 году.