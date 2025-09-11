Социологи просят исключить опросы из-под действия закона о телефонных мошенниках

В России новые поправки в законодательство для борьбы с телефонными аферистами ставят под угрозу работу социологической отрасли.

Из-за кратного удорожания проведения исследований большинство call-центров, которые проводят телефонные опросы общественного мнения, с 1 октября будут вынуждены закрыться и уволить своих сотрудников. Об этом следует из петиции на платформе OnlinePetition в адрес главы государства.

Из нее следует, что с 1 сентября вступил в силу новый пункт 9.1 в статье 46 закона № 126 о связи, согласно которому вводится обязательная маркировка звонков, осуществляемых операторами мобильной связи. Эта услуга будет предоставляется call-центрам на платной основе.

Также указывается, что телефонные исследования стали очень дорогим методом опроса. Говорится о четырехкратном росте себестоимости работы по проведению опросов. Авторы петиции просят пересмотреть новые положения законов.

В российской опросной индустрии, по подсчетам авторов петиции, работает до 200 call-центров, каждый из которых имеет от 10 до 600 интервьюеров. Таким образом, десятки тысяч людей, задействованных в отрасли, могут остаться без работы, сообщают "Ведомости".