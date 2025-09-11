Экс-глава Верховного суда Непала согласилась стать врио премьера

Бывшая председательница Верховного суда Непала Сушила Карки согласилась занять пост врио главы правительства.

Об этом сообщает Khabarhub. Представители протестующих пришли к консенсусу по вопросу выдвижения ее на пост и проведения переговоров с командующим армией.

По данным Минздрава, количество погибших в результате массовых беспорядков увеличилось до 30 человек, более 1000 человек ранены.

Массовые митинги в Непале прозвали "Революцией поколения Z". 5 сентября власти заблокировали многие социальные сети, заявив, что платформы нарушили новые правила регистрации. В ответ тысячи молодых людей вышли на улицы в Катманду. Число погибших в антиправительственных протестах в Непале возросло до 22 человек, более 500 пострадали. Правительство решило снять запрет на работу соцсетей, однако протесты не утихли.

Посольство РФ заявило, что в Непале находятся около четырехсот россиян.