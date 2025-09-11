Продлен арест бывшему губернатору Курской области Смирнову

В Москве Мещанский суд продлил до декабря арест бывшему губернатору Курской области Алексею Смирнову и экс-первому замгубернатора Алексею Дедову, сообщает РИА Новости.

По данным следствия, ущерб бюджету региона в результате мошеннических действий и растраты составил более 1 млрд руб., которые выделили Корпорации развития области.

Генпрокуратура сообщила, что направила в суд уголовное дело гендиректора Корпорации развития Курской области Владимира Лукина и его подчиненных, обвиняемых в хищении 152 млн руб., выделенных на установку оборонных опорных пунктов в регионе. Дело направлено в Ленинский районный суд Курска.

Ранее СМИ писали, что хищения и растраты при строительстве фортификационных сооружений в Курской области помогли ВСУ захватить часть российского региона.