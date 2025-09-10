10 Сентября 2025
в россии
Экономику "охладили" до стагнации

Армия и ВПК Кировская область
Фото: kirovreg.ru

Кировские ветераны сообщили, что в регионе любые вопросы поддержки участников СВО без сбоев решаются на месте

Сергей Степашин - член попечительского совета Фонда «Защитники Отечества» и губернатор Кировской области Александр Соколов встретились с ветеранами специальной военной операции и представителями регионального Комитета семей воинов Отечества. Встреча состоялась в Кировском филиале фонда «Защитники Отечества».

В ходе диалога Сергей Степашин интересовался вопросами организации работы Фонда. В частности, как налажено сопровождение каждого вернувшегося бойца, как организованы медицинская реабилитация, какая  помощь оказывается семьям бойцов.

(2025)|Фото: kirovreg.ru

Александр Соколов в ходе встречи  рассказал о созданном в регионе центре медицинской реабилитации для ветеранов СВО. Губернатор сообщил, что в центре вместе с участниками СВО могут поехать и их семьи.

Константин Уськов, руководитель Кировского филиала фонда «Защитники Отечества», рассказал, что каждая семья воина находится на учёте в фонде, идет пополнение федеральной информационной системы, в которую заносят данные о ветеранах. По каждому обращению формируется план индивидуального сопровождения.

(2025)|Фото: kirovreg.ru

Всего в Кировской области заключено более 15 тысяч социальных военных контрактов. Функционирует система мер поддержки, в которой уже порядка 50 возможностей.

(2025)|Фото: kirovreg.ru

"Регулярно встречаюсь с вернувшимися с СВО бойцами, проводим активную работу с их женами и родителями. Большинство мер поддержки введены в регионе по их просьбам и предложениям. И эту работу мы продолжим", - сказал губернатор Александр Соколов. 

Отметим, что на предложение Сергея Степашина рассказать  о проблемных моментах участники встречи ответили просто - таких моментов нет, так как все вопросы решаются на месте. Выстроенная система организации работы по поддержке, работает без сбоев.

(2025)|Фото: kirovreg.ru

В завершении встречи Сергей Степашин поблагодарил всех за работу и пожелал кировчанам скорейшего возвращения всех воинов домой с Победой.

Теги: степашин, александр соколов, участники сво, фонд защитники отечества, кировский филиал


