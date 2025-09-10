В ХК "Автомобилист" изменили систему продажи билетов на матчи

Система продажи билетов на матчи екатеринбургского ХК "Автомобилист" изменена. Об этом сообщил депутат Законодательного собрания Свердловской области Алексей Свалов.

Как рассказал он в своем Telegram-канале, у перекупщиков, которые скупали часть билетов, не давая болельщикам попасть на матчи, начались затруднения.

"Думаю, это хорошая история, в которой, наконец, болельщики смогут без всяких сложных схем попасть на игру", - отметил Свалов.

В чем именно заключаются изменения, депутат не уточнил.

Напомним, ранее в ХК "Автомобилист" заявляли, что клуб намерен жестко бороться со спекулянтами, которые перепродают билеты на матчи команды.