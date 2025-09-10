В Госдуме предложили прогрессивную шкалу зарплаты учителей при допнагрузке

Лидер СРЗП Сергей Миронов и депутат фракции Яна Лантратова направили министру просвещения Сергею Кравцову письмо с предложением ввести прогрессивную оплату труда для школьных учителей с повышающим коэффициентом для тех, кто берет дополнительную нагрузку сверх одной ставки.

Таких учителей в России подаляющее большинство. Депутаты предлагают за полторы ставки платить не 150%, а 170% от оклада, а за две - не 200%, а 240%. То есть за каждые полставки добавлять еще по 20%. При этом учителя получают зарплату, в которой доля оклада весьма небольшая, а основная часть формируется надбавками и доплатами. Поэтому предложение может вызвать разночтения.

Само же предложение вызвано тем, что учителям, в отличие от работников других профессий, не платят по повышенному тарифу за сверхурочную работу, то есть свыше одной ставки. Оплата труда учителей регулируется приказом Минпросвещения, в котором говорится, что оплата производится по тому же тарифу, что и основная работа. Что противоречит Трудовому кодексу РФ. По этой причине средняя зарплата учителей даже за всю нагрузку, которая в среднем превышает полторы ставки, намного ниже средней по стране. Это верно и в разрезе регионов.