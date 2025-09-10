Бывшего губернатора Курской области Смирнова заподозрили во взяточничестве

Бывшего губернатора Курской области Алексея Смирнова, обвиняемого в хищении при строительстве фортификаций, подозревают во взяточничестве. Об этом сообщает РИА Новости.

Возбуждено уголовное дело по статье 290 УК РФ (Получение взятки). Как заявил следователь в суде, обвинение Смирнову пока не предъявлено.

Экс-губернатор подтвердил, что признал вину и заключил сделку со следствием.

В апреле суд арестовал бывшего губернатора области Алексея Смирнова и его бывшего заместителя Алексея Дедова, задержанных по делу о хищении более миллиарда рублей при строительстве фортификаций. По данным следствия, они создали схему хищения бюджетных средств, выделенных на строительство оборонительных сооружений. Стоимость работ искусственно завышалась, а качество снижалось. Сами чиновники получали до 15% в ущерб обороноспособности страны.

Ранее СМИ писали, что хищения и растраты при строительстве фортификационных сооружений в Курской области помогли ВСУ захватить часть российского региона.