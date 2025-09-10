Росгвардия: с начала года на свердловчан, владеющих оружием, составлено 908 протоколов

С начала 2025 года в отношении свердловчан, владеющих оружием, составлено 908 протоколов об административных правонарушениях. При этом, 92% из них составляли протоколы за нарушения сроков перерегистрации. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Свердловской области.

На сегодняшний день у граждан изъято более 2,2 тыс. единиц оружия, 1,5 тыс. из которых – за допущенные нарушения. Владельцы, чей срок действия разрешительных документов уже истек, а заявления о продлении или отказе не поступали, поставлены на учет.

"Представители подразделений лицензионно-разрешительной службы Управления Росгвардии по Свердловской области призывают владельцев оружия проверить сроки разрешительных документов и своевременно пройти процедуру перерегистрации", – отмечают в ведомстве.

Проверит инофрмацию можно на портале Госуслуг в разделе "Документы" – "Оружие". Там же можно подать заявление на получение лицензии, разрешения на владение. Заявку на продление необходимо подавать за месяц до истечения срока.

В Росгвардии также отметили, что с 1 мая 2025 года всю информацию по действующим разрешениям и лицензиям можно получить в государственной информационной системе в сфере оборота оружия "ГИС ФПКО". Авторизация происходит через Единую систему идентификации (ЕСИА) с помощью логина и пароля от личного кабинета на Госуслугах. Там владельцы оружия смогут увидеть всю подробную информацию: выданные лицензии и разрешения, учтенное и архивное (проданное, утерянное, похищенное, изъятое) оружие, а также информация о наличии охотничьего билета, пройденном медицинском освидетельствовании и обучении правилам безопасного обращения с оружием, проведенных и запланированных проверках.

При расхождении данных, необходимо обратиться в подразделение лицензионно-разрешительной работы по месту регистрации с подтверждающими документами для их актуализации. Адреса, телефоны и график приема размещены на сайте Управления Росгвардии по Свердловской области в разделе "Деятельность" – "Лицензионно-разрешительная работа".

"Указанные выше процедуры помогут избежать привлечения к административной ответственности за нарушения сроков перерегистрации оружия, аннулирования разрешительных документов и, как следствие, изъятия оружия. Данная информация также будет полезна гражданам, проходящим процедуру банкротства: с помощью указанных ресурсов они могут подтвердить финансовому управляющему информацию о наличии либо отсутствии в собственности оружия", – добавили в Росгвардии.