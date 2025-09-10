Евгений Солнцев в рамках работы форума "Меновой двор" провел переговоры с консулами Китая, Ирана и Узбекистана

Сегодня в Оренбуржье начала работу Юбилейная 40-я агропромышленная выставка-форум «Меновой двор» начала работу в Оренбурге.

"Наш регион – один из ведущих сельскохозяйственных субъектов страны, и это каждый раз доказывают аграрии своими достижениями. Сегодня хлеборобы Оренбуржья перешли планку в 3,5 миллиона тонн по намолоту зерна. Это почти на треть больше, чем годом ранее. Нам есть чем поделиться, поэтому традиционно оренбургская земля собирает аграриев со всей страны и даже из-за рубежа", - отметил Евгений Солнцев в ходе пленарного заседания "Национальные цели АПК: Ключевые тренды развития отрасли до 2030 года".

Глава Оренбуржья подчеркнул, что развитие сельского хозяйства невозможно без сотрудничества с мировым рынком.

В рамках выставки-форума Евгений Солнцев провёл несколько деловых встреч с дипломатами из зарубежных стран. Глава Оренбуржья встретился с генеральными консулами Китая, Ирана, Узбекистана в Казани, которые принимают участие в мероприятиях выставки-форума «Меновой двор».

Евгений Солнцев, в частности, отметил, что товарооборот с Китаем в этом году вырос на более чем 20%. Узбекистан занимает 2 место по объёму внешней торговли среди стран – партнёров Оренбуржья.

"Мы уже сотрудничаем с шестью их регионами. Сегодня обсуждаем новые шаги – от поставок сырья для лёгкой промышленности до совместного участия в международных проектах. Вижу потенциал в развитии отношений с Ираном. Из Оренбуржья в Иран поставляем масла животного и растительного происхождения. Считаю, что сотрудничество можно продолжить и в сфере молочного производства", - сказал Евгений Солнцев.

И напомнил, что цель по увеличению до 2030 года молочного поголовья в Оренбуржье уже поставлена в текущую повестку. В рамках агропромышленного форума глава Оренбургской области встретился с животноводами, с которыми обсуждал возможности для роста производственных мощностей.