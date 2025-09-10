10 Сентября 2025
Уральский ФО
Общество Свердловская область
Фото: Октябрьский районный суд г. Екатеринбурга

Экс-главу свердловского "Движения первых" оставили в колонии

Свердловский областной суд рассмотрел апелляцию на приговор бывшему руководителю регионального отделения "Движение первых" Наталье Ермаченко. Женщину оставили в колонии.

Напомним, Ермаченко обвинялась в хищении более 4,7 млн рублей, выделенных в рамках нацпроекта "Образование" в 2022-2023 годах. В марте нынешнего года Октябрьский райсуд Екатеринбурга признал экс-главу свердловского "Движения первых" виновной по статьям УК РФ "Мошенничество с использованием служебного положения в особо крупном размере" и "Совершение финансовых операций с денежными средствами, приобретенными в результате совершения преступления, в крупном размере с использованием служебного положения".

Ей было назначено 3,5 года колонии общего режима и штраф в 100 тысяч рублей. Сразу после оглашения Наталья Ермаченко была взята под стражу.

Как сообщили Накануне.RU в Свердловском областном суде, Ермаченко и ее адвокат подали апелляционные жалобы на приговор. Также поступило апелляционное представление прокурора. В итоге облсуд оставил наказание без изменения.

При этом приговор в части неразрешения вопроса о конфискации похищенных денег был отменен. Уголовное дело в этой части передано на новое рассмотрение в Октябрьский районный суд.

Теги: Ермаченко, Движение первых, колония, апелляция


Ранее 27.03.2025 08:38 Мск Экс-главу свердловского "Движения первых" отправили в колонию за хищение денег нацпроекта
Ранее 06.09.2024 14:05 Мск В Екатеринбурге экс-главу общественного движения судят за хищение миллионов, выделенных по нацпроекту
Ранее 18.04.2024 13:05 Мск Экс-главу свердловского отделения "Движение первых" заподозрили в мошенничестве

