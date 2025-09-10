В Кремле не стали комментировать инцидент с беспилотниками в Польше

В Кремле крайне скупо прокомментировали инцидент с беспилотниками в Польше.

Ранее Варшава заявила о сбитии 4 из 19 беспилотников, нарушивших минувшей ночью воздушное пространство страны. Власти Польши считают, что это были российские беспилотники. Они обратились за консультациями в НАТО, членом которого является Польша.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам, что в Кремль не поступали запросы на контакты от руководства Польши.

Вопрос по самим беспилотникам он переадресовал в Министерство обороны России, которое до сих пор также не комментировало инцидент.