В УрГПУ отрицают, что инициировали распределение выпускников-педагогов

В Уральском государственном педагогическом университете опровергли новости об обращении в адрес Министерства просвещения РФ относительно судьбы студентов, обучающихся на бюджете.

Ранее в сети появилась информация, что глава УрГПУ Юрий Биктуганов направил в Минпросвещения России предложение ввести обязательное распределение студентов-бюджетников, окончивших вуз по педагогическим направлениям. В вузе Накануне.RU сообщили, что предоставленная информация не имеет ничего общего с действительностью.

"Уральский государственный педагогический университет не направлял в адрес Министерства просвещения Российской Федерации инициатив по введению обязательного распределения студентов-бюджетников, окончивших вуз по педагогическим направлениям", - заявили в вузе.

Там также призвали не верить фейкам и ориентироваться исключительно на официальные источники информации.

Ранее правительственная комиссия одобрила инициативу Минздрава сделать 100% бюджетных мест в медицинских вузах целевыми. При этом выпускники, уклоняющиеся от отработки, должны будут возместить затраты на обучение в тройном размере.