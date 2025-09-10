У Литвы нет доказательств намеренного нарушения границ Польши беспилотниками

У руководства Литвы нет доказательств того, что нарушение воздушных границ Польши беспилотниками было намеренным, передает Reuters со ссылкой на литовского министра иностранных дел Кестутиса Будриса.

Ранее Минобороны Белоруссии сообщило, что в результате использования средств радиоэлектронной борьбы несколько российских и украинских беспилотников этой ночью "заблудились". Силы ПВО республики сбили несколько из них, а также предупредили о направлении полета дронов коллег из Польши и Литвы.

Власти Польши назвали прилет беспилотников на территорию республики "намеренной провокацией" и вызвали в МИД временного поверенного в делах РФ.