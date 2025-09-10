10 Сентября 2025
Экономика Челябинская область
Фото: t.me/poolN74

Алексей Текслер передал 123 спецмашины для коммунальных служб городов и поселков Челябинской области

Сегодня, 10 сентября, в Челябинской области новую коммунальную технику передал муниципалитетам губернатор Алексей Текслер. Спецмашины по инициативе главы региона были приобретены за счет средств областного бюджета.

«Второй год подряд мы обновляем коммунальную дорожную технику для муниципалитетов. После сильных снегопадов конца 2023-го — начала 2024 года стало ясно, что этот сектор требует дальнейшего усиления. В прошлом году для крупных городов — Челябинска, Магнитогорска, Миасса и других — было закуплено около 100 единиц новой техники. В этом году программу продолжили: приобрели еще 123 машины, которые уже поступили практически во все муниципалитеты. Главам муниципалитетов поставлена задача — существенно повысить качество содержания улиц и дорог, особое внимание уделить пешеходным зонам», — подчеркнул в ходе церемонии передачи Алексей Текслер.

(2025)|Фото: t.me/poolN74

Наличие современной техники позволит существенно повысить качество содержания улиц, дорог и тротуаров как в летний, так и в зимний период в городах и поселениях региона.

«Новая коммунальная техника – очень полезная мера поддержки, с ее помощью должна улучшиться эффективность работы служб, отвечающих за поддержание чистоты, безопасности и эстетического вида городских территорий», — высказал уверенность глава Озерска Сергей Гергенрейдер.

(2025)|Фото: t.me/poolN74

«Сосновский округ получил 10 единиц техники, а на экономию мы еще отыграем грейдер. Машины будут использоваться круглый год, будем работать на них и на благоустройстве, и на подготовке к разным работам на общественных территориях. Уже планируем закупить к ним измельчители веток, которые в субботниках будут участвовать, прицепы и емкости для подвоза воды. Эта техника — большое подспорье, она была очень нужна», — поделился мнением глава Сосновского муниципального округа Евгений Ваганов.

Надо отметить, что в прошлом году обновление коммунальной техники в большей степени коснулось крупных городов Южного Урала. А в 2025 году акцент сделали на поддержку малых городов и сельских поселений региона.

(2025)|Фото: t.me/poolN74

123 единицы современной дорожной техники только отечественного производства: тракторы, автогрейдеры, коммунальные уборочные и погрузочные машины, экскаваторы-погрузчики, автосамосвалы передаются коммунальным служба муниципалитетов Челябинской области.

«Закупка новой техники позволит не только улучшить содержание улично-дорожной сети в муниципалитетах, но и поддержит наших производителей. Вся техника произведена в России, в том числе на южноуральских предприятиях, а также в Республике Беларусь», — пояснил первый замминистра дорожного хозяйства и транспорта региона Андрей Ксензов.

(2025)|Фото: t.me/poolN74

Губернатор, передавая спецтранспорт муниципалитетам, сделал акцент на необходимости бережной эксплуатации новой техники и своевременном техобслуживании ее для эффективной работы.

«Отдельное направление, которое мы обсуждаем с руководителями муниципалитетов, — это качественная эксплуатация техники. Она новая, и хотелось бы, чтобы она прослужила максимально долго. Все коллеги заверили, что будут относиться к технике надлежащим образом», — подчеркнул губернатор.

(2025)|Фото: t.me/poolN74

В партии новой техники было и 6 вакуумных подметально-уборочных машин, предназначенных для очистки внутриквартальных дорог, подъездных путей к контейнерным площадкам, а также скверов и парков областной столицы.

(2025)|Фото: t.me/poolN74

«В этом году для Челябинска закупили компактные машины, которые позволят улучшить уборку пешеходных зон. В прошлом году приобреталась более крупная техника — трактора ЧТЗ, и они отлично себя зарекомендовали. Сейчас делаем акцент на улучшении летнего содержания, хотя новая техника является всесезонной и пригодится зимой. Важно, чтобы жители заметили и оценили положительные изменения в уборке улиц и дорог», — отметил Алексей Текслер.

(2025)|Фото: t.me/poolN74

