Во Франции на массовой акции протеста арестованы уже порядка 200 человек

В Париже и других городах Франции в среду, 10 сентября, в первые часы общенациональной акции протеста "Заблокируем всё" были арестованы порядка 200 человек, передают французские СМИ.

Сообщается, что цель протестующих пока не достигнута, хотя массовые беспорядки уже начались, властям пришлось задействовать 80 тыс. полицейских.

Протестующие перекрывают дороги и жгут костры. Полиция отвечает залпами слезоточивого газа, пытается демонтировать баррикады и проводит аресты.

Министр внутренних дел Брюно Ретайо сообщил, что в Ренне был подожжен автобус, а повреждение линии электропередачи привело к остановке поездов на юго-западе страны. По его словам, протестующие пытались создать "атмосферу мятежа".

Группы протестующих неоднократно пытались перекрыть парижскую кольцевую дорогу в утренний час пик. Они возводили баррикады, бросали предметы в полицейских, блокировали и замедляли движение транспорта.

Эти события усилили ощущение кризиса, вновь охватившее Францию ​​после отставки правительства в понедельник, когда премьер-министр Франсуа Байру получил в парламенте вотум недоверия.

Президент Эммануэль Макрон во вторник назначил нового премьер-министра Себастьена Лекорню, который сразу же столкнулся с трудностями из-за протестов.