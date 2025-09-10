Сменился генконсул России в Нью-Йорке

Генконсулом России в Нью-Йорке стал Алексей Марков. Приказ об этом издан министерством иностранных дел России.

Марков родился в 1980 г. В 2002 г. окончил Коломенский государственный педагогический институт, в 2003 г. — Московскую академию экономики и права. Владеет английским и немецким языками. Имеет дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посланника второго класса, присвоенный в июне 2025 г.

На дипломатической службе – с 2003 г. В 2024-25 гг. – генеральный консул России в Хьюстоне, США. Награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" ІІ степени, сообщает МИД России.