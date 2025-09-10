На Урале маркетплейс взыскал с бизнесмена более 700 тысяч рублей

На Среднем Урале маркетплейс через суд взыскал с продавца более 700 тысяч рублей за невыполнение условий договора.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе судов Свердловской области, компания "Вайлдберриз" подала иск к предпринимателю из Каменска-Уральского. Было установлено, что бизнесмен, реализующий товары на площадке маркетплейса, нарушил условия договора: не оплатил услуги логистики, хранения товаров и штрафные санкции.

Общая сумма задолженности составила почти 730 тысяч рублей – именно столько и взыскал в пользу маркетплейса Красногорский районный суд Каменска-Уральского. Дополнительно с предпринимателя взысканы судебные расходы в размере 19 тысяч 564 рубля за оплату государственной пошлины.

Решение пока не вступило в силу и может быть обжаловано в течение месяца.

