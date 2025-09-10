Главу Тугулымского округа оштрафовали на 5000 рублей за поздний ответ местному жителю

Суд оштрафовал главу Тугулымского муниципального округа за нарушение порядка рассмотрения обращения от местного жителя. Об этом Накануне.RU рассказали в пресс-службе свердловской прокуратуры.

Установлено, что в аперле 2025 года местный житель обратился через сайт горадминистрации с вопросом о соблюдении земельного законодательства. Однако, вопреки требованию ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан РФ", ответ ему пришел не через 30 дней, а только в июне.

Прокуратура возбудила в отношении главы Тугулымского муниципального округа дело об административном правонарушении по ст. 5.59 КоАП РФ "Нарушение порядка рассмотрения обращений граждан". Мировой судья судебного участка № 4 Талицкого судебного района признал главу Тугулымского муниципального округа виновным и назначил штраф в размере 5 тыс. рублей.

Постановление суда не вступило в законную силу.