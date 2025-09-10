Суд в Петербурге заблокировал отзывы на нижнее белье с AliExpress

Калининский районный суд Санкт-Петербурга заблокировал 13 отзывов на нижнее белье на маркетплейсе AliExpress.

Истцом выступила прокуратура, она провела экспертизу, которая пришла к неутешительному выводу – на фотографиях к отзывам запечатлено "сексуальное поведение", передает Baza. На снимках покупатели демонстрировали купленный товар на собственных телах.

Надзорное ведомство указывает, что отзывы находятся в открытом доступе, их могут увидеть дети, а фото в нижнем белье может "негативно повлиять на духовное, нравственное и психическое развитие несовершеннолетних".