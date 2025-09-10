Депутат Вихарев передал семьям Орджоникидзевского района 150 школьных наборов

Депутат гордумы Екатеринбурга Алексей Вихарев передал многодетным и малообеспеченным семьям Орджоникидзевского района, а также детям участников СВО 150 школьных наборов. Как он написал в своих соцсетях, еще 65 наборов были направлены в Общественную благотворительную организацию "Благодарим вместе" для детей-сирот из интернатов города.

В наборах канцелярия, необходимая для обучения. Депутат отдельно рассказал о семье Кусюкбаевых, где в школу отправится сразу трое детей - с отцом семейства и самыми маленькими детьми он встретился лично в общественной приемной. Остальные подарки все получат в самое ближайшее время.

"По поручению врио главы Свердловской области Дениса Паслера в этом году детям участников спецоперации предоставили первоочередное право на получение мест в детских садах и школах, а семьи военнослужащих освободили от платы за присмотр и уход в детсадах и группах продленного дня при школах. Также принята комплексная программа поддержки материнства и детства, по которой свердловские молодые семьи с детьми начали получать компенсацию за ипотеку, аренду жилья и покупку детских товаров", - отметил депутат.