Эксперты выступили против готовящейся Стратегии развития образования

Эксперты Российского социального форума заявили о своем несогласии с готовящейся Стратегией развития системы образования до 2036 года. Они отмечают, что проект предполагает жесткое социальное расслоение, системный контроль над личностью и не отвечает интересам России.

Обсуждения стратегии были закрытыми, а ее проект по существу является дорожной картой по разрушению бесплатности и общедоступности образования, уничтожению его системности и фундаментальности, говорится в заключении. Детей поделят на страты по их способностям. Это все напоминает форсайт-проект "Образование 2030 (2035)", получивший ранее крайне негативную общественную оценку.

Эксперты указывают на конкретные опасности, которые предполагается закрепить как норму:

• право на получение бесплатного и общедоступного образования подменяется гарантиями доступа к его получению в разделе, не относящемся к этому. Он называется "Оценка состояния системы образования РФ". Тем самым подменяется и искажается содержание и смысл статьи 43 Конституции РФ;

• не упоминается о приоритетности образования в государственной политике, в том числе нормы доли ежегодных государственных расходов на образование;

• фактически исключается ответственность государства за финансирование образовательных организаций в размере, необходимом и достаточном для реализации основных общеобразовательных программ. Вместо этого предлагается установить единые нормативы финансового обеспечения реализации основных образовательных программ и "стандарт оснащения... обязательной части основных образовательных программ". То есть государственные гарантии сокращаются лишь до поддержки обязательной части основных образовательных программ.

• предлагается ограничить право человека на неприкосновенность частной жизни, личной и семейной тайны тем, что вводится "охват 100% образовательных организаций возможностью формирования цифровых профилей обучающихся" с помощью системы "цифровой навигации, использующей в своей работе технологии ИИ, с возможностью построения индивидуальной образовательной траектории обучающегося". То есть, не спрашивая мнения людей, предполагается собирать об учениках все данные в единую цифровую систему, а ИИ будет определять "траекторию" ребенка;

• проект абсолютно игнорирует острейшую проблему кадрового дефицита в системе. Это значит, что огромная нехватка учителей не признается, а решать проблему никто не будет.

Заключение подписали более 20 экспертов - ученых, педагогов, некоторых из них цитировало Накануне.RU.

По словам члена-корреспондента РАН и лидера движения "Родная школа" Алексея Савватеева, недавно в Минпросе потребовали изъять из печати уже сверстанную статью о том, как готовилась Стратегия. В ней говорилось о том, что никакого реального обсуждения не было. Ее автор учитель истории и ОБЖ одного из колледжей Москвы Денис Чувашев подчеркивает, что руководитель одной из рабочих групп ректор Института развития профессионального образования Сергей Кожевников прямо заявил, что свобода экспертов "как бы есть, но она при этом очень жестко упакована в те рамки и требования по шаблонам и всего остального, что нам дает Координационный центр [при Правительстве]".

"Мы сейчас некоторый массив идей наработаем... передаем в Министерство просвещения, и дальше федеральный орган делает с этим все, что сочтет необходимым. Вплоть до полной модификации всех наших видений", - сказал он (ответ был записан на видео).

Ожидается, что Стратегию представят для утверждения президенту РФ в начале октября.