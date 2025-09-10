10 Сентября 2025
Происшествия Приволжский ФО Пермский край
Фото: Накануне.RU

Пермячка взыскала деньги за оскорбления в интернете и публикацию частных снимков

Кировский районный суд Перми рассмотрел дело по иску о защите чести, достоинства и взыскании морального вреда, причиненного распространением в соцсети сведений, порочащих честь и достоинство гражданина, сообщили Накануне.RU в пресс-службе пермского краевого суда.

В октябре прошлого года жительница Перми на своей личной странице в "ВКонтакте" под фотографией профиля увидела публичный комментарий, размещенный одной из пользовательниц соцсети. Комментарий содержал фотографии частного характера, изображающие владелицу страницы. Такие же фото, сопровождаемые оскорбительными и унижающими высказываниями, были направлены на страницы близких родственников пермячки.

После размещения этих фотографий и подписей к ним пострадали отношения женщины с родными и друзьями. Подавленное состояние и опасения за свою репутацию вынудили пермячку обратиться в суд с иском о защите чести, достоинства и компенсации морального вреда.

В ходе судебного разбирательства ответчик полностью признала факт размещения указанных текстов и фотографий без согласия истца, пояснив, что действовала под влиянием эмоций, вызванных личными причинами. Раскаиваясь в содеянном, она добровольно удалила порочащие публикации и принесла свои извинения.

Кировский районный суд Перми признал обоснованными доводы истца относительно того, что сведения, размещенные ответчиком, являются сведениями, порочащими честь и достоинство. Суд обязал ответчика выплатить истцу компенсацию морального вреда в размере 50 тыс. руб.

