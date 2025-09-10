Польша попросила применить статью 4 устава НАТО после инцидента с БПЛА

Польша попросила НАТО применить 4-ю статью Североатлантического договора – это связано с нарушением беспилотниками воздушного пространства республики. Об этом сообщил польский премьер-министр Дональд Туск, пишет ТАСС.

По его словам, в рамках консультаций, которые предусматривает статья 4 Договора о НАТО, Варшава попросит союзников увеличить поддержку ее ВВС и ПВО на восточной границе.

Ранее Туск заявил о нескольких беспилотниках, залетевших минувшей ночью в воздушное пространство республики. Они были сбиты ПВО Польши. Туск заявил, что беспилотники являются российскими, однако пока доказательств этому не приводится. Reuters сообщило, что НАТО не расценивает инцидент с БПЛА в воздушном пространстве Польши как атаку.