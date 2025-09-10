Почти 175 тысяч избирателей будут голосовать на выборах губернатора Прикамья дистанционно

В Пермском крае 8 сентября завершился прием заявлений для участия в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ), голосовании на участке по месту фактического нахождения через механизм "Мобильный избиратель" и экстерриториальных участках в Москве на выборах губернатора Пермского края, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Избиркома Пермского края.

Дистанционным электронным голосованием решили воспользоваться 174 944 избирателя региона. Еще 19 417 человек подали заявки для голосования на удобном участке через "Мобильный избиратель".

Также 337 избирателей Пермского края планируют голосовать на одном из 14 экстерриториальных участков в Москве.

По словам председателя Избирательной комиссии Пермского края Игоря Вагина, основной формой участия в выборах является голосование на избирательных участках. Тем не менее все большее число жителей региона выбирают ДЭГ, "Мобильный избиратель", приглашают комиссию на дом. Это подтверждает, что применение различных форм голосования удобно для жителей Пермского края.