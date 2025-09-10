87,4% детей мигрантов нельзя зачислять в школы России

Опубликованы свежие данные о результатах тестирования детей мигрантов на знание русского языка. Выяснилось, что большая часть – почти 90% – не могут быть зачислены в школы из-за провала тестирования.

Всего за апрель-август документы в школы сдали родители 23 тыс. 616 детей, не являющихся гражданами России. Полный комплект документов сдан на 8 тыс. 223 ребёнка, которые были направлены на тестирование.

Прошли тест 5 тыс. 940 детей, из них успешно с ним справились 2 тыс. 964 (50%, или 12,6% от общего количества детей, на которых были поданы документы для обучения в российских школах), сообщает пресс-служба Рособрнадзора.

С 1 апреля 2025 г. дети мигрантов обязаны сдать тест на знание русского для поступления в школу. Как рассказали в Рособрнадзоре, экзаменация нужна детям мигрантов для успешного освоения школьной программы наравне с учениками из России. Для положительного результата тестирования требуется оценка "удовлетворительно". При более низкой ребенку дадут возможность пройти допобучение русскому языку. Повторно экзамен можно сдать не ранее чем через три месяца. В Рособрнадзоре заявляли, что только около 20% сдающих экзамен по русскому языку детей мигрантов с ним справляются. А бОльшая часть детей не допускается из-за неправильного пакета документов при заявлении.

Глава Татарстана Рустам Минниханов заступился за детей мигрантов, заявив, что они не виноваты в том, что не знают русского языка.

"Ну как ребенка в школу, значит, не пустят? Где он должен быть? Что, он виноват, что язык [не знает]?" - сказал Минниханов.

Руководитель республики призвал работать над обучением мигрантов в школах и вузах русскому языку "бережно". По его мнению, любой ребенок может выучить русский язык за три-четыре месяца.