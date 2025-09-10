10 Сентября 2025
Образование Омская область
Фото: омскийрайон.рф

В Иртышской школе Омского района открыли агроклассы

Сегодня, 10 сентября, в Иртышской школе Омского района прошло знаковое событие - торжественно открыли агротехнологические классы.

Это событие стало результатом реализации соглашения между Иртышской СОШ, Омским Государственным Аграрным университетом им. П.А. Столыпина и предприятием ЗАО «Иртышское». Соглашение о сотрудничестве в формате «Школа – ВУЗ – Предприятие» дало возможность включения школы в федеральный проект «Кадры в АПК».

В сентябре 2024 года в Иртышской школе был открыт агротехнологический класс для 42-х агроклассников – учеников 5-11 классов, которые в дальнейшем хотели бы связать свое будущее с этой сферой. Также в рамках реализации проекта летом 2025 года в здании образовательного учреждения провели капремонт учебных кабинетов «Химия и биология» и «Физика». На эти мероприятия были направлены более 7 млн 300 тысяч рублей из федерального и областного бюджетов, а также из внебюджетных средств.

И вот с 1 сентября 2025 года в Иртышской школе открыты три агрокласса (два 7-х и один 10-й), в них обучаются 52 школьника. Ребята углубленно изучают химию, биологию, физику и математику. Также для них разработаны учебные курсы и курсы внеурочной деятельности в поддержку направления «Генетика и селекция растений» и «Птицеводство будущего: технологии и управление».

В церемонии открытия участвовали губернатор региона Виталий Хоценко и глава Омского района Геннадий Долматов.

(2025)|Фото: омскийрайон.рф

Перед церемонией открытия специализированных классов состоялась праздничная линейка, на которой с приветственным словом выступил глава региона. Он подчеркнул, что этот проект стал возможен благодаря инициативе Президента РФ.

Также ребят приветствовал представитель спонсора проекта, почетный гражданин Омского района Анатолий Беззубцев. Он и его сын, генеральный директор Иртышской птицефабрики Евгений Беззубцев, пожелали агроклассникам успехов в учении.

Директор школы Антонина Аксенова поблагодарила руководство региона и лично главу района Геннадия Долматова за содействие в реализации проекта.

Председатель заксобрания Омской области Александр Артемов, парламентарий Павел Коренной, министр сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности региона Николай Дрофа, ректор Омского государственного аграрного университета имени П.А. Столыпина Оксана Шумакова напутствовали учеников в добрый путь.

(2025)|Фото: омскийрайон.рф

После церемонии открытия гостям показали возможности агротехнологических классов, провели экскурсию в форме показа лабораторных работ будущих агрономов. Гостям также продемонстрировали актовый зал, где плетением маскировочных сетей занимается народное движение «Все для Победы!». Ученики Иртышской школы – его активные участники.

Теги: геннадий долматов, агротехнические классы, иртышская школа, ученики


