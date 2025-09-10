10 Сентября 2025
Происшествия В бывшем СССР За рубежом
Фото:Накануне.RU

ПВО Белоруссии уничтожили часть "заблудившихся" беспилотников, летевших в Польшу

Минобороны Белоруссии заявило о сбитии нескольких беспилотников минувшей ночью. Также белорусы передали Польше и Литве информацию о ситуации в небе.

"В ходе ночного взаимного обмена ударами беспилотными летательными аппаратами между Российской Федерацией и Украиной дежурными силами и средствами по противовоздушной обороне Республики Беларусь постоянно отслеживались беспилотные летательные аппараты, потерявшие курс в результате воздействия средств радиоэлектронной борьбы сторон. Часть заблудившихся беспилотников была уничтожена силами противовоздушной обороны нашей страны над территорией республики", - заявил начальник Генштаба – первый заместитель министра обороны Белоруссии генерал-майор Павел Муравейко.

С 23 часов 9 сентября до 4 утра 10 сентября дежурные силы Минобороны Белоруссии "обменивались информацией о воздушной и радиолокационной обстановке с дежурными силами и средствами Польши и Литовской Республики". Таким образом Польша и Литва были оповещены "о приближении неизвестных летательных аппаратов к территории их стран".

"Это позволило польской стороне оперативно отреагировать на действия беспилотников, подняв в воздух свои дежурные силы. Справедливости ради стоит отметить, что польская сторона также информировала белорусские дежурные боевые расчеты о приближении к границе Республики Беларусь неопознанных летательных аппаратов с территории Украины", - сообщил Муравейко.

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск заявил о сбитии над территорией республики нескольких беспилотников.

Теги: белоруссия, польша, беспилотники


