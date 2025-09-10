Землю - бизнесу. Правительство разработало законопроект о безвозмездной аренде земли

Юрлица и индивидуальные предприниматели смогут без торгов получать в аренду земельные участки, которые до этого расчистят от мусора. Такой законопроект разработало Правительство РФ. Он размещен на портале проектов нормативных правовых актов.

Проект изменяет Земельный кодекс. Сделать это в 2024 году призвал президент Владимир Путин по итогам Петербургского международного экономического форума. Он поручил проработать возможность безвозмездной передачи земли тем, кто очистил ее за свой счет. Согласно приказу Минприроды от 2020 года, это территории, на которых могут быть старые не рекультивированные свалки, территории бывших предприятий с оставшимися отходами производства, загрязненные водоемы и берега и т.д. Для их учета ведется специальный федеральный реестр.

Чтобы получить землю в аренду, будущий арендатор должен отчитаться о ее очистке, получив положительное заключение Росприроднадзора, а Минприроды должно исключить этот участок из реестра "загрязненных". При этом полученную в аренду землю нельзя будет передавать кому-то и менять ее назначение. Так, например, сельхозземли должны остаться сельхозземлями.

Изменения позволят повысить эффективность использования земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, уменьшить количество загрязненных участков и расходы бюджета, считают в Правительстве.