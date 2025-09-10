Около 20 тысяч жителей Екатеринбурга примут участие в забеге "Кросс нации"

Десятки тысяч жителей Екатеринбурга примут участие во всероссийском дне бега "Кросс нации".

Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики Свердловской области, "Кросс нации" состоится 20 сентября и пройдет в 72 муниципалитетах региона. В столице Урала старт забега будет дан на стадионе "Екатеринбург-Арена". Ожидается, что здесь на дистанцию в 2 тысячи метров выйдут порядка 20 тысяч человек.

Зарегистрироваться на "Кросс нации" можно на портале Госуслуг до 19 сентября включительно. При подаче заявки участники сами выбирают удобную стартовую площадку. Для детей младше 14 лет регистрацию оформляют их родители через свой личный кабинет.

В день проведения на "Екатеринбург-Арене" регистрация участников начнется с 8:00 у центрального входа. В 10:00 на главной сцене состоится торжественная церемония открытия, после которой пройдет специальный забег "Связь поколений" среди семей с самыми молодыми и возрастными участниками. Массовые забеги для жителей Екатеринбурга будут организованы по районам города и начнутся в 9:50.

Ранее сообщалось, что сразу несколько улиц города перекроют на время забега.