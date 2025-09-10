СМИ: В России растет число сделок, признанных безнравственными

В России все чаще суды признают недействительными сделки, совершенные вопреки правопорядку и нравственности. Для такого вида правонарушения в Гражданском кодексе есть статья 169, которая до сих пор активно не использовалась. Юристы видят в распространяющейся практике риски, пишет Forbes.

Так, получили распространение прокурорские иски по сделкам, совершенным с налоговыми нарушениями. Они признаются ничтожными, а имущество изымается в пользу государства.

"Сложилась негласная иерархия: Генпрокуратура требует изъятия активов на сотни миллиардов рублей, региональные прокуратуры — на десятки миллиардов, местные — на миллиарды", - рассказал юрист, член генсовета "Деловой России" Александр Хаминский.

Юридическое сообщество и бизнес отмечают, что в 2013 году в ходе реформирования Гражданского кодекса была принята поправка к 169-й статье. Она предполагает конфискацию по безнравственным сделкам только в случаях, специально предусмотренных законом. Но пока ни закона, ни указа президента, предусматривающего конфискацию в качестве последствия такого нарушения, нет.