В "Кольцово" пьяного дебошира не пустили на самолет

В аэропорту "Кольцово" в Екатеринбурге на борт самолета не пустили пьяного пассажира, устроившего сцену при посадке. Об этом Накануне.RU рассказали в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по УрФО.

Инцидент произошел вчера, когда в дежурную часть Линейного отдела МВД России в аэропорту "Кольцово" поступило сообщение, что к самолету "Екатеринбург - Минеральные Воды" требуется наряд полиции. Оказалось, что на борт собирался подняться 55-летний местный житель в алкогольном опьянении. Когда бортпроводник сделал пассажиру замечание на этот счет, последний стал вести себя агрессивно - возмущаться и материться. В результате противоправных действий мужчины представители авиакомпании отказали пассажиру в посадке и перелете.

Полицейские доставили дебошира в дежурную часть и направили на освидетельствование, от которого ранее несудимый гражданин отказался. В отношении екатеринбуржца правоохранители составили административный протокол по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ "Мелкое хулиганство" и назначили штраф.